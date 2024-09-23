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Galatasaray-PAOK Maçını İspanyol Hakem Yönetecek

25 Eylül'de Galatasaray, PAOK ile karşılaşacak. Maçı Alejandro Hernandez yönetecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:38
Galatasaray-PAOK Maçını İspanyol Hakem Yönetecek

Galatasaray ve PAOK Karşı Karşıya Geliyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Yunan temsilcisi PAOK ile 25 Eylül Çarşamba günü mücadelesinde bir araya gelecek.

İspanyol Hakemin Yönetiminde

Maç, İspanyol hakem Alejandro Hernandez tarafından yönetilecek. UEFA'nın resmi açıklamasına göre mücadele, RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak.

Hakem Heyeti

Bu önemli karşılaşmanın yardımcı hakemlik görevlerini Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Dördüncü hakem ise Jose Luis Munuera olacak.

VAR Sistemi

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande ile yardımcı hakemi Guillermo Cuadra görev alacak.

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