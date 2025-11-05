Galatasaray Taraftarları Dam Meydanı'nda Coşkulu Destek

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray taraftarları Amsterdam Dam Meydanı'nda Ajax maçı öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 19:16
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanda bu akşam Ajax ile karşılaşacak. Maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Amsterdam sokaklarını doldurdu ve şehir merkezindeki ünlü Dam Meydanında bir araya geldi.

Tezahüratlar ve Güvenlik Önlemleri

Taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde takımlarına destek verirken meydandaki atmosfer dikkat çekti. Etkinlikte güvenliği sağlamak üzere Hollanda polisi tarafından önlemler alındı ve gösteri olaysız şekilde devam etti.

Bu buluşma, Galatasaraylıların maç öncesi motivasyonunu artırırken Amsterdam sokaklarında renkli görüntüler oluşmasına neden oldu.

