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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor Maçını Değerlendirdi

Okan Buruk, Antalyaspor galibiyetinin mutluluğunu ve Elfsborg maçına odaklandıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 23:01
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor Maçını Değerlendirdi

Okan Buruk'un Antalyaspor Maçı Sonrası Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya'dan galibiyetle döndükleri için büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

İlk Hedef Elfsborg

Buruk, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, ilk golü hızlı bir şekilde atmalarının ardından takımın daha rahat bir oyun sergilediğini belirtti. "Antalya'dan galibiyetle döndüğümüz için çok mutluyuz." diyen Buruk, öncelikli hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları İsveç temsilcisi Elfsborg maçı olduğunu vurguladı.

Beşiktaş Maçı Öncesi Hazırlıklar

Buruk, Elfsborg maçından sonra Beşiktaş ile zorlu bir derbi oynayacaklarını belirterek, "Beşiktaş maçında kendi sahamızda oynayacağız, kazanmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi bu karşılaşmada da iyi bir çaba sarf edeceğiz." dedi.

Osimhen ve Kadro Zenginliği Üzerine

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Victor Osimhen'i de öven Buruk, onun profesyonelliği ve takım içerisindeki uyumunu öne çıkardı. Ayrıca, Mauro Icardi ile olan ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

Kadro zenginliğinin bir 'tatlı zorluk' olduğunu ifade eden Buruk, "Bu zorlukları aşarak oyuncuların motivasyonunu yüksek tutmaya çalışacağım. Her oyuncunun psikolojik durumu büyük önem taşıyor. Formayı paylaştırarak adaletli olmaya özen gösteriyorum." şeklinde konuştu.

Saha Zeminine Dikkat

Bununla birlikte, sahanın sağlam olmadığını belirten Buruk, iki takım oyuncusunun da sakatlandığına değinerek, Yunus Akgün'ün maçın en iyi oyuncularından biri olduğunu dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremonide İstiklal Marşı okudu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (42) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (42) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (42) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (42) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (42) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Abdulkerim Bardakçı (42) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Davinson Sanchez (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Davinson Sanchez (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Davinson Sanchez (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray oyuncusu Davinson Sanchez (6) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Osimhen (45), röveşata vuruşunda golü buldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncular, maç sonrası galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncular, maç sonrası galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncular, maç sonrası galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncular, maç sonrası galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncular, maç sonrası galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncular, maç sonrası galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncular, maç sonrası galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncular, maç sonrası galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncular, maç sonrası galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncular, maç sonrası galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncular, maç sonrası galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jakobs'a taktik verdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jakobs'a taktik verdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jakobs'a taktik verdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jakobs'a taktik verdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jakobs'a taktik verdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jakobs'a taktik verdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jakobs'a taktik verdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jakobs'a taktik verdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jakobs'a taktik verdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jakobs'a taktik verdi.

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Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

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