Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı Ağırlayacak

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Tottenham'la Karşılaşıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

Müsabaka Hakkında Detaylar

Türkiye'deki futbolseverler, bu önemli maçı TRT 1 ekranlarından canlı izleyebilecek. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde devam eden namağlup serisi ile galibiyet amaçlıyor. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 7 puanla 5. sırada yer alıyor.

Tottenham'ın Durumu

İngiliz temsilcisi Tottenham, Avrupa Ligi'ndeki maçlarda şu ana dek 3'te 3 yaparak 9 puan topladı ve averajla ikinci sırada bulunuyor.

Hakem ve Yardımcı Hakemler

Karşılaşmayı yönetmek üzere Lawrence Visser düdük çalacak. Yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen üstlenecek. Simon Bourdeaud'hui dördüncü hakem, Bram Van Driessche VAR, Jan Boterberg ise AVAR görevini üstlenecektir.

Galatasaray'ın Form Durumu

Sarı-kırmızılı ekip, son 11 resmi maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a karşı alan Galatasaray, ardından 8 Süper Lig ve 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Muslera ve Sanchez Durumu

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, cezasının sona ermesiyle bu karşılaşmada forma giyebilecek. Ayrıca, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, eski takımı Tottenham’a karşı sahada olacak.

Özel Maçlar

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Lucas Torreira, Hakim Ziyech ve Mauro Icardi, daha önce Tottenham’a karşı gol sevinci yaşamış oyuncular arasında yer alıyor. Ayrıca, sakatlıkları nedeniyle Ismail Jakobs ve Roland Sallai karşılaşmaya katılamayacak.

Okan Buruk'un Rekor Hedefi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu maçta galip gelmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyete ulaşan Türk teknik direktör olma fırsatını yakalayacak.

Tottenham'ın Performansı

Tottenham, Premier Lig'de 10. haftayı 7. sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nde mükemmel bir performans sergileyen Londra ekibi, ligdeki dalgalı performansına devam ediyor.

Sakatlık ve Eksikler

Tottenham'da Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence, Wilson Odobert ve Richarlison gibi 5 oyuncunun sakatlıkları bulunuyor. Ancak Heung-min Son, maça katılma ihtimali verilen futbolcular arasında.

Bu fırsatla Galatasaray, önemli bir üst düzey Avrupa mücadelesi için sahaya çıkacak.