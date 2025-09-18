Gaziantep FK, 20 Eylül'deki Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Antrenmanda taktik çalışması
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi.
Kırmızı siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayarak Trabzon'a gidip kampa girecek.
