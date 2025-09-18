Gaziantep FK, 20 Eylül'deki Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, 20 Eylül'de deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maça Burak Yılmaz yönetiminde taktik çalışmayla hazırlanıyor; ekip yarın kampa girecek.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 20:38
Gaziantep FK, 20 Eylül'deki Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, 20 Eylül'deki Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanda taktik çalışması

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayarak Trabzon'a gidip kampa girecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın...

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TMTF Başkanı Kerim Koç'tan Ankara'da Masa Tenisi Sporcularına Moral Ziyareti
2
Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. Oldu
3
Göztepe, Beşiktaş Maçına Hazır | Trendyol Süper Lig 6. Hafta
4
Eintracht Frankfurt - Galatasaray: Şampiyonlar Ligi Kadroları ve Hakemler
5
2025 Dünya Güreş Şampiyonası Zagreb: Erkekler Serbest Stil Şampiyonları
6
Ali Koç, AA Spor Masası'nın Canlı Yayınına Katılacak
7
GSB ile THY 'Türk Sporuna Destek ve İş Birliği' Protokolü İmzalandı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)