Gaziantep FK 5 maçtır yenilmiyor: Samsunspor 2-2

Gaziantep FK, Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 09:20
Gaziantep FK 5 maçtır yenilmiyor: Samsunspor 2-2

Gaziantep FK 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig 7. hafta: Evinde Samsunspor ile 2-2

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Sezonun açılış maçında Galatasaray'a 3-0, ikinci hafta aynı skorla TÜMOSAN Konyaspor'a yenilen Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Geçen hafta deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Güneydoğu temsilcisi, dün evinde 2-0 geriye düştüğü Samsunspor maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip böylece ligde çıktığı son 5 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Gelecek maç

Gaziantep FK, ligin 8. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK 5 maçtır yenilmiyor: Samsunspor 2-2
2
Thomas Reis: Hakem Kararları 2 Puanımızı Çaldı — Gaziantep FK 2-2 Samsunspor
3
Zeynep Sönmez Çin Açık'ta 3. Tura Yükseldi
4
COMEGYM Şampiyonası İstanbul'da: 19 Ülkeden 173 Sporcu
5
Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Olarak Üyelerle Buluştu
6
TÜMOSAN Konyaspor 0-1 Corendon Alanyaspor — İlk Yarı | Trendyol Süper Lig
7
FA, Chelsea'yi Abramoviç Dönemine Ait 74 İhlalle Suçladı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı