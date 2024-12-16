Gaziantep FK, 52 Orduspor FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası İçin Hazırlıklarına Start Verdi

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü kendi sahasında 52 Orduspor FK ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşma için hazırlıklarına hız veren Kırmızı-siyahlı ekip, antrenmanlarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Selçuk İnan Yönetiminde Antrenman

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Ligde geçtiğimiz günlerde Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışmaları yaparken; diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenmanlarını sürdürdü.

Antrenman, pas ve taktik organizasyon çalışmalarıyla tamamlandı. Gaziantep FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklara devam edecek.