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Gaziantep FK'dan Saborit'in Sağlık Durumu Hakkında Önemli Açıklama

Gaziantep FK, Enric Saborit'in sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 19:27
Gaziantep FK'dan Saborit'in Sağlık Durumu Hakkında Önemli Açıklama

Gaziantep FK, Enric Saborit'in Sağlık Durumunu Açıkladı

Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Enric Saborit'in sağlık durumu hakkında güncel bilgiler paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yapılan antrenmanda Saborit sakatlık geçirmişti.

Sakatlık ve Operasyon Detayları

Açıklamada, sağlık ekibimizin gerçekleştirdiği detaylı tetkikler sonucunda Saborit’in sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edildiği bildirildi. Futbolcunun bugün başarılı bir operasyon geçirdiği duyuruldu.

Gaziantep FK, Saborit'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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