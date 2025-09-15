Gaziantep FK'den 3. galibiyet: Kocaelispor 2-0

Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 yenerek Burak Yılmaz yönetiminde üst üste 3. galibiyetini aldı; Yusuf Kabadayı fileleri sarstı, takım ilk kez gol yemedi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 10:40
Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti

Burak Yılmaz yönetiminde üst üste 3. galibiyet

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenerek serisini sürdürdü. Güneydoğu temsilcisi, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı üç maçı da kazanmış oldu.

Ligde 7. sezonunu geçiren kırmızı-siyahlılar, sezona iç sahada Galatasaray'a 3-0, ikinci haftada ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup olarak başlamıştı. Teknik direktör değişikliğinin ardından Burak Yılmaz ile sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1, ardından Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Gaziantep FK, Kocaelispor zaferiyle peş peşe üçüncü galibiyetine ulaştı.

İlk kez gol yemedi: Geçen sezonun evinde en az gol yiyen takımı unvanına sahip olan Gaziantep ekibi, bu sezon bir maçı ilk kez gol yemeden tamamladı.

Yusuf Kabadayı, Augsburg'dan kiralık olarak transfer edildikten sonra ilk maçında fileleri havalandırdı. Ayrıca yeni transferler Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara, Kocaelispor karşılaşmasında kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giydi.

