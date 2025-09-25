Gaziantep FK, Samsunspor Hazırlıklarına Devam Etti - 27 Eylül

Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanın detayları
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, beşe iki pas çalışmalarıyla devam ederken taktik çalışmalarıyla son buldu.
Son hazırlık
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti. Maxim de antrenmana katıldı.