Gaziantep FK, Samsunspor Hazırlıklarına Devam Etti - 27 Eylül

Gaziantep FK, 27 Eylül'de konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 21:52
Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanın detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, beşe iki pas çalışmalarıyla devam ederken taktik çalışmalarıyla son buldu.

Son hazırlık

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

