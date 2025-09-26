Gaziantep FK, Samsunspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 7. hafta kapsamında yarın konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı; antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 20:49
Trendyol Süper Lig 7. hafta

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e pas çalışmalarıyla ve maçın son taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

