Gaziantep FK, Samsunspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig 7. hafta
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e pas çalışmalarıyla ve maçın son taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
