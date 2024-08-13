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Gaziantep FK Tarihinde İlk Kez Galibiyetle Lige Başladı

Gaziantep FK, Süper Lig'deki 6. sezonuna Sipay Bodrum FK'yı yenerek galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:05
Gaziantep FK Tarihinde İlk Kez Galibiyetle Lige Başladı

Gaziantep FK, Süper Lig'e Galibiyetle Merhaba Dedi

Güneydoğu Anadolu'nun takımı Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'deki 6. sezonuna Sipay Bodrum FK karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı. Bu, kulüp tarihindeki ilk lig başlangıç galibiyeti oldu.

Tarihî Lig Başlangıcı

Gaziantep FK, 2019-2020 sezonunda katıldığı Türkiye'nin 1. Futbol Ligi'nde, daha önceki 5 sezonunda lige istediği gibi bir başlangıç yapamamıştı. İlk haftalarda yaşadığı 4 yenilgi ve 1 beraberlik ile ligi açmıştı. Ancak bu sezon, Sipay Bodrum FK’yi yenerek umudunu tazeledi.

Deplasmanda Başlayan Lig Serüveni

Gaziantep FK'nın Süper Lig kariyeri, her sezon deplasman maçlarıyla dikkat çekiyor. İlk 5 yılının tamamında deplasmanda maça çıkan kırmızı-siyahlılar, bu sezon da Bodrum'da sahaya çıktı. Süper Lig tarihindeki ilk hafta maçlarının sonuçları ise şöyle:

  • 2019-2020: Fenerbahçe - Gaziantep FK 5-0
  • 2020-2021: Galatasaray - Gaziantep FK 3-1
  • 2021-2022: Fatih Karagümrük - Gaziantep FK 3-2
  • 2022-2023: Net Global Sivasspor - Gaziantep FK 1-1
  • 2023-2024: Fenerbahçe - Gaziantep FK 2-1
  • 2024-2025: Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK 0-1

Selçuk İnan'ın Başarı Dönemi

Kulüp, geride kalan sezonun 29. haftasında teknik direktörlük görevine Selçuk İnan'ı getirmişti. İnan'ın yönetiminde takım, 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Böylece, Gaziantep FK ile çıktığı 11 maçta 19 puan toplayarak, maç başına 1,72 puan ortalaması yakaladı.

Selçuk İnan, yeni sezonun ilk haftasında kazandığı galibiyetle taraftarlarını sevindirmiştir.

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