Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 Yendi

Gaziantep FK, Tarihi Bir Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, sahasında Net Global Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşma boyunca heyecan dolu anlar yaşandı. 55. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Maxim, ceza sahasına ortaladı. Ancak Kozlowski'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

63. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Orta sahada Ndiaye'nin pas hatasında, topla buluşan Charisis, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasında vuruş yaptı. Ancak, top direği sıyırarak kaleci Dioudis'te kaldı.

70. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı kornerde, Maxim yine sahneye çıktı. Bruno Viana'nın kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

90. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Sorescu, ceza sahasına ortaladı. Arka direkte topla buluşan Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Gaziantep FK, skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyet, Gaziantep'in ligdeki konumunu güçlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı. Gaziantep FK oyuncusu Arda Kızıldağ, maçta gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı. Gaziantep FK oyuncusu Arda Kızıldağ, maçta gol sevinci yaşadı.