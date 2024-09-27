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Geleneksel Türk Okçuluğu: 21 Bini Aşan Lisanslı Sporcu Sayısı

Geleneksel Türk okçuluğunda lisanslı sporcu sayısı 21 binin üzerine çıktı. Kültürün yaşatılması ön planda.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:39
Geleneksel Türk Okçuluğu: 21 Bini Aşan Lisanslı Sporcu Sayısı

Geleneksel Türk Okçuluğunda Lisanslı Sporcu Sayısı 21 Bini Aştı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 21 bini aşkın sporcu ve 1200'ün üzerinde antrenör yetiştirdiklerini açıkladı.

Gelişen Spor Dalı

Toksöz, Erzincan’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası kapsamında federasyon faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 2019 yılında kurulan federasyonlarının her geçen gün büyüdüğünü belirten Toksöz, “Kulüp sayımız 730'a ulaştı ve bu sayede sporcu sayımız hızla artıyor” diye konuştu.

Kültürel Mirasın Yaşatılması

Toksöz, geleneksel Türk okçuluğunun bir kültür mirası olduğunu vurgulayarak, “Sadece ok atmıyoruz, bir kültürü yaşatmayı amaçlıyoruz. Torunlarımıza bu kültüre sahip çıkmaları için eğitim veriyoruz” dedi.

Uluslararası Başarılar

Toksöz, Kazakistan'da gerçekleştirilen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçuluk branşında altın madalya kazandıklarını hatırlatarak, “Hedefimiz uluslararası alanda daha fazla madalya kazanmak” şeklinde konuştu.

Geleneksel Okçuluğun Önemi

Yay ustası Mehmet Demir ise okçuluğa ilkokulda başladığını ve bu sporun geçmişteki savaşlarda büyük rol oynadığını belirtti. Demir, “Bu mirası gelecek nesillerimize aktarmak bizim sorumluluğumuz” ifadesini kullandı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz (fotoğrafta), 21 binin...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz (fotoğrafta), 21 binin üzerinde sporcu ve 1200'ün üzerinde antrenör yetiştirdiklerini söyledi. Toksöz, Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası için geldiği Erzican'da federasyon faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz (fotoğrafta), 21 binin...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz (fotoğrafta), 21 binin üzerinde sporcu ve 1200'ün üzerinde antrenör yetiştirdiklerini söyledi. Toksöz, Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası için geldiği Erzican'da federasyon faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz (fotoğrafta), 21 binin...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz (fotoğrafta), 21 binin üzerinde sporcu ve 1200'ün üzerinde antrenör yetiştirdiklerini söyledi. Toksöz, Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası için geldiği Erzican'da federasyon faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz (fotoğrafta), 21 binin...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz (fotoğrafta), 21 binin üzerinde sporcu ve 1200'ün üzerinde antrenör yetiştirdiklerini söyledi. Toksöz, Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası için geldiği Erzican'da federasyon faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz (fotoğrafta), 21 binin...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz (fotoğrafta), 21 binin üzerinde sporcu ve 1200'ün üzerinde antrenör yetiştirdiklerini söyledi. Toksöz, Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası için geldiği Erzican'da federasyon faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz (fotoğrafta), 21 binin...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz (fotoğrafta), 21 binin üzerinde sporcu ve 1200'ün üzerinde antrenör yetiştirdiklerini söyledi. Toksöz, Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası için geldiği Erzican'da federasyon faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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