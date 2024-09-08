Gençler Muaythai Milli Takımı Dünya Şampiyonası için Hazırlanıyor

Gençler Muaythai Milli Takımı Tayland'da Şampiyonaya Katılacak

Muaythai'nin genç yetenekleri, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da antrenman yapıyorlar.

Kastamonu'daki Son Kamp

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Erhan Otluoğlu yönetiminde gerçekleştirilen son kamp, 11-20 Eylül tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek olan Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası öncesi önemli bir hazırlık dönemi.

Katılımcı Sporcular ve Hedefler

Teknik direktör Erhan Otluoğlu, şampiyonaya 26 sporcu ile katılacaklarını belirtti. Otluoğlu, "15 erkek ve 11 kadın sporcumuzla çok iyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Önceki senelerde büyüklerde şampiyonluk, gençlerde ise ikincilik elde ettik. Bu yıl hedefimiz dünya şampiyonu olmak," dedi.

Övgü Dolu Sözler

Otluoğlu, Kastamonu'daki tesisin kalitesini vurgulayarak Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ve devlet büyüklerine teşekkür etti. "Muhteşem bir tesis, doğa ile iç içe. Bize bu imkanı sağladıkları için minnettarız,” ifadesini kullandı.

Milli Sporcuların Hedefleri

Milli sporculardan Özge Söyüncü, muaythaiye 3,5 yıl önce başladığını belirtti ve "2022'de dünya şampiyonu oldum, bu yıl da altın madalya almayı hedefliyorum" dedi. Ahmet Akay Dalkıran ise, kamp döneminin verimli geçtiğini belirterek, "Hedefim bayrağımızı göndere çekmek" şeklinde konuştu.

Gençler Muaythai Milli Takımı, Tayland'da yapılacak Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde devam ediyor.

Gençler Muaythai Milli Takımı, Tayland'da yapılacak Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde devam ediyor.

Gençler Muaythai Milli Takımı, Tayland'da yapılacak Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde devam ediyor.

Gençler Muaythai Milli Takımı, Tayland'da yapılacak Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde devam ediyor.

Gençler Muaythai Milli Takımı, Tayland'da yapılacak Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde devam ediyor.

Gençler Muaythai Milli Takımı, Tayland'da yapılacak Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde devam ediyor.