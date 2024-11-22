Gençlerbirliği, Başkent Derbisine Hazır

Gençlerbirliği, Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

Antreman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunu ile devam eden antrenmanda daha sonra yarı sahada çift kale maça geçildi. Haftanın son antrenmanı, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Sakat ve Cezalı Oyuncular

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere ile kırmızı kart cezalısı Mikail Okyar, başkent derbisinde forma giyemeyecek.

Maç Bilgileri

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.