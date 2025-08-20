DOLAR
Gençlerbirliği, Sekou Koita'yı Satın Alma Opsiyonuyla Kiraladı

Gençlerbirliği, Malili forvet Sekou Koita'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 17:05
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Malili forvet Sekou Koita'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Transfer Detayları

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Bakaridjan kulübünde başlayan Koita; Kita, Liefering, Wolfsberger, Salzburg ve son olarak da CSKA Moskova'da forma giydi.

Sekou Koita, 34 kez giydiği Mali Milli Takımı formasında 4 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Malili forvet oyuncusu Sekou Koita’yı kiralık olarak renklerine bağladı.

