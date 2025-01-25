Gençlerbirliği Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Hüseyin Eroğlu yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de çıktığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi ve toplamda 10 puan topladı. Bu süreçte dikkat çeken bir diğer konu ise, kırmızı-siyahlı ekibin kalesini gole kapatmayı başarması oldu.

Boluspor'u Deplasmanda Geçti

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetine imza attı. Bu sonucun ardından puanını 33'e yükselten başkent temsilcisi, play-off hattında da kendine yer bulmuş oldu.

Yeni Teknik Direktörle Başarı

Ligdeki 17. haftada Adanaspor'a yenilgi sonrası teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu ile anlaştı. Eroğlu yönetimindeki ilk maçta Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan ekip, ardından son sıradaki Yeni Malatyaspor'u 3-0 ve 20. hafta mücadelesinde lider Kocaelispor'u 1-0 yenerek dikkatleri üzerine çekti.

Defansif Başarı

Kırmızı-siyahlı ekibin, Hüseyin Eroğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 10 puan toplamasının yanı sıra, son 4 maçta kalesini gole kapatmış olması da önemli bir başarı olarak öne çıkıyor. Bu süre zarfında toplamda 6 gol atan Gençlerbirliği, ligin ilk yarısında da Esenler Erokspor, Erzurumspor FK ve Pendikspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Gelecek Maç

Gençlerbirliği'nin bir sonraki maçı, 1 Şubat Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda Alagöz Holding Iğdır FK ile olacak.