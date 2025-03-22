Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. Ayağı Fethiye'de Düzenleniyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağı büyük bir heyecanla başladı. Göcek Yat Kulübü tarafından organize edilen bu prestijli etkinlik, yurt içinin yanı sıra Türkiye dışındaki 4 ülkeden toplamda 11 yelkenli yat ve 81 sporcu ile gerçekleştirilmekte.

Yoğun Mücadele ve Renkli Anlar

Göcek koyundan start alan yatlar, Zeytin Ada batısında belirlenen üçgen rotada kıyasıya mücadele etti. Göcek Yat Kulübü Başkanı Onur Ugan, yaptığı açıklamada, etkinliğin üçüncü ayağının ilk gününde üç yarış gerçekleştirildiğini aktardı. Ugan, yelkenlilerin eşsiz Göcek koylarında heyecan dolu anlar yaşattığını ve yarışta renkli görüntülerin gözler önüne serildiğini belirtti.

Etkinlik, yarın sona erecek ve yelken tutkunları için unutulmaz anılar biriktirecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağı başladı. Göcek Yat Kulübünün organize ettiği yarışlara Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden 11 yelkenli yat ve 81 sporcu katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağı başladı. Göcek Yat Kulübünün organize ettiği yarışlara Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden 11 yelkenli yat ve 81 sporcu katıldı.