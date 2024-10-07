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Görele Belediyespor EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Tur Atladi

Görele Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda tur atlayarak bir üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 20:44
Görele Belediyespor EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Tur Atladi

Görele Belediyespor'un Mücadelesi

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanş maçında, Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımına karşı mücadele etti. Görele, ilk maçı 36-28 kazanarak tur atlama şansını elde etmişti.

Rövanş Maçının Detayları

Görele'deki 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan bu zorlu karşılaşmanın ilk yarısını WHC Metalurg Avtokomanda ekibi 21-15 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Makedon ekibi, maçı 37-34'le tamamlayarak turu geçen taraf oldu.

Görele'nin Başarısı

Bütün zorluklara rağmen, Görele Belediyespor'un ilk maçtaki 36-28'lik zaferi, onların EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda bir üst tura yükselmesini sağladı. Bu başarı, takımı ve taraftarlarını sevindirdi.

Görele'nin hentboldaki zaferi, uluslararası sahnede kendini kanıtlaması açısından büyük bir adım oldu.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Görele Belediyespor...

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda ekibine 37-34 yenildi. İlk maçta rakibini 36-28 yenen Giresun ekibi, bir üst tura yükseldi.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Görele Belediyespor...

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda ekibine 37-34 yenildi. İlk maçta rakibini 36-28 yenen Giresun ekibi, bir üst tura yükseldi.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Görele Belediyespor...

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda ekibine 37-34 yenildi. İlk maçta rakibini 36-28 yenen Giresun ekibi, bir üst tura yükseldi.

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