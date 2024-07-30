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Görkem Arıkan: Yüksek Atlama Şampiyonu Milli Forma Yolunda İlerliyor

16 yaşındaki yüksek atlamacı Görkem Arıkan, 38 altın madalya kazanarak milli forma hedefi peşinde koşuyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:26
Görkem Arıkan: Yüksek Atlama Şampiyonu Milli Forma Yolunda İlerliyor

Görkem Arıkan, Milli Forma Hedefiyle İlerliyor

İzmir'de gerçekleştirilen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek atlamada altın madalya kazanan 16 yaşındaki Görkem Arıkan, milli forma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Son derece genç bir yetenek olan Arıkan, 11 yaşında spor kariyerine başladığı ENKA Spor Kulübü'nde, 5 yıl içinde katıldığı 46 müsabakada 38 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Başarılarının Ardında Dedesinin Hatırası

Görkem, en son 1,96 metrelik derecesi ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçerek, milli forma hedefine bir adım daha yaklaştığını söyledi. Şampiyona öncesi kaybettiği dedesine olan bağlılığını vurgulayan Arıkan, "Dedeme çok bağlıydım. Beni antrenmanlara getirip götürürdü. 1,96'lık derecemi dedem için atladım. Onun benim başarımı görmesini çok isterdim" ifadelerini kullandı.

Spor, Hayatının Ayrılmaz Bir Parçası

Arıkan, sporun hayatını değiştirdiğini ve her zaman ülkesini temsil etme hedefinin olduğunu belirtti. "Spor benim için bir yaşam biçimi. Disiplin, öz güven ve cesaret kattı. Kariyerim boyunca katıldığım şampiyonalarda en büyük hedefim, milli formayı giyerek uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek ve olimpiyatlarda başarılı olmaktır" dedi.

Devlet Destekleri ve Spor Eğitimi

Devletin spora sunduğu desteklerin önemine dikkat çeken Arıkan, "Ben aynı zamanda 'Sporcu Eğitim Merkezi' sporcusuyum. Devletimizin sunduğu imkanlardan faydalanıyoruz. Aileler, çocuklarını spora yönlendirmeli. Her branş önemli, çocukları sokağa değil, spora göndermeliyiz" diyerek gençlere spora yönelmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek...

İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek atlamada altın madalya kazanan Karamanlı lise öğrencisi 16 yaşındaki Görkem Arıkan, milli forma hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek...

İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek atlamada altın madalya kazanan Karamanlı lise öğrencisi 16 yaşındaki Görkem Arıkan, milli forma hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek...

İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek atlamada altın madalya kazanan Karamanlı lise öğrencisi 16 yaşındaki Görkem Arıkan, milli forma hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek...

İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek atlamada altın madalya kazanan Karamanlı lise öğrencisi 16 yaşındaki Görkem Arıkan, milli forma hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek...

İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek atlamada altın madalya kazanan Karamanlı lise öğrencisi 16 yaşındaki Görkem Arıkan, milli forma hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek...

İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek atlamada altın madalya kazanan Karamanlı lise öğrencisi 16 yaşındaki Görkem Arıkan, milli forma hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek...

İzmir'de 11-12 Haziran'da düzenlenen Spor Toto U18 Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda yüksek atlamada altın madalya kazanan Karamanlı lise öğrencisi 16 yaşındaki Görkem Arıkan, milli forma hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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