Göztepe 3-0 Beşiktaş — Trendyol Süper Lig 6. Hafta

Göztepe, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti; Sabra'nın röveşatası maçın son golü oldu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 22:05
Maç Özeti

Trendyol Süper Lig 6. haftasında, Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

47. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp sahaya döndü.

70. dakikada Jota'nın sağ kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı çeldi.

82. dakikada Efkan Bekiroğlu, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası önündeki Miroshi'ye verdi. Miroshi'nin ceza sahasına girmeden yerden sert şutunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.

85. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan ortasında Sabra'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu ceza sahası içerisine çeldi. Sabra, altı pas içerisinde röveşatayla ağlara gönderdi. 3-0.

Göztepe, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

