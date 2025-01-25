Göztepe, Fenerbahçe Maçına Hazır!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe, önemli maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanmir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Fenerbahçe maçı için son antrenman gerçekleştirildi.
Antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapılırken, ikinci bölümde ise taktiksel oyun üzerinde duruldu.
Göztepe, akşam saatlerinde İstanbul'a hareket ederek maça katılacak.