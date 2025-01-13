Göztepe, Kasımpaşa'yı Farklı Geçti: 5-0

Göztepe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:35
Göztepe, Kasımpaşa'yı Farklı Geçti: 5-0

Göztepe, Kasımpaşa'ya Farklı Yenilgi Tattırdı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Maçta Öne Çıkan Anlar

Karşılaşmanın 53. dakikasında Göztepe skoru 2-0 yaptı. Kullanılan kornerde Koray Günter'in vuruşunda topu kaleci Gianniotis çeldi. Topu kontrol eden Miroshi, uygun durumdaki Juan'a pas verdi ve Juan, sert bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.

62. dakikada Kasımpaşa, Hajradinovic'in şutuyla direkten yararlanamayarak önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Ancak 79. dakikada Göztepe bir gol daha buldu. Matsuki'nin pasıyla topla buluşan Romulo, savunma oyuncularını geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0.

86. dakikada ise İsmail Köybaşı, ceza sahası dışından sert bir şut çekti, kaleci Gianniotis'ten dönen topu Victor Hugo tamamlayarak takımını 4-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında, 90+3. dakikada Romulo'nun pasıyla ceza sahasında buluşan İsmail Köybaşı, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 5-0 yaptı.

Sonuç olarak Göztepe, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı ve bu galibiyetle ligdeki iddiasını bir kat daha artırdı.

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