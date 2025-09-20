Göztepe Süper Lig'de Namağlup: Beşiktaş'ı 3-0 Yenip 12 Puana Ulaştı

Göztepe, Süper Lig 6. haftada Beşiktaş'ı 3-0 yenerek ilk 6 haftayı namağlup tamamladı; 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:23
Göztepe Süper Lig'de Namağlup: Beşiktaş'ı 3-0 Yenip 12 Puana Ulaştı

Göztepe Süper Lig'de Namağlup İlerlemesini Sürdürdü

MUSTAFA GÜNGÖR - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Beşiktaş3-0 yenen Göztepe, ligde namağlup serisini sürdürdü.

Maç ve sezon özeti

Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk 6 haftada 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile toplam 12 puan topladı. Bu sezon henüz mağlubiyet görmeyen takım, kalesinde sadece 2 gol gördü ve rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Hafta hafta sonuçlar

Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenen Göztepe, ikinci haftada konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü haftada İstanbul'da Fatih Karagümrük2-0 mağlup etti. Dördüncü haftada evinde TÜMOSAN Konyaspor ve beşinci haftada deplasmanda Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Altıncı haftada ise sahasında Beşiktaş3-0 yendi.

Tarihi bağlam: 58 yıl sonra yenilgisiz ilk 6 hafta

Göztepe, 1967-1968 sezonunun ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Bu sezon ise ilk 6 haftayı yenilgi görmeden tamamlayarak 58 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Beşiktaş ile son dönemde üstünlük

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ile oynadığı son 4 resmi maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Geçen sezon ligin 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 yenen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 ile eledi ve ligin 32. haftasındaki karşılaşma 1-1 sona ermişti. Bu sezonun 6. haftasında oynanan İzmir maçını ise 3-0 kazanarak seriyi sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Efes Jordan Loyd'u Transfer Etti
2
Samsunspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazır
3
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Chobani Stadı'nda Başladı
4
Fenerbahçe Beko, Talen Horton-Tucker'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı
5
Göztepe Süper Lig'de Namağlup: Beşiktaş'ı 3-0 Yenip 12 Puana Ulaştı
6
Sercan Koç, Yunanistan'da 4. Avrupa Şampiyonluğu İçin Sahaya Çıkıyor
7
Ali Koç'un 4. Kongresi: Fenerbahçe'de Saran'a Karşı Yarış

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi