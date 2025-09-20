Göztepe Süper Lig'de Namağlup: Beşiktaş'ı 3-0 Yenip 12 Puana Ulaştı

Göztepe Süper Lig'de Namağlup İlerlemesini Sürdürdü

MUSTAFA GÜNGÖR - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yenen Göztepe, ligde namağlup serisini sürdürdü.

Maç ve sezon özeti

Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk 6 haftada 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile toplam 12 puan topladı. Bu sezon henüz mağlubiyet görmeyen takım, kalesinde sadece 2 gol gördü ve rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Hafta hafta sonuçlar

Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenen Göztepe, ikinci haftada konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü haftada İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Dördüncü haftada evinde TÜMOSAN Konyaspor ve beşinci haftada deplasmanda Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Altıncı haftada ise sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Tarihi bağlam: 58 yıl sonra yenilgisiz ilk 6 hafta

Göztepe, 1967-1968 sezonunun ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Bu sezon ise ilk 6 haftayı yenilgi görmeden tamamlayarak 58 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Beşiktaş ile son dönemde üstünlük

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ile oynadığı son 4 resmi maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Geçen sezon ligin 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 yenen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 ile eledi ve ligin 32. haftasındaki karşılaşma 1-1 sona ermişti. Bu sezonun 6. haftasında oynanan İzmir maçını ise 3-0 kazanarak seriyi sürdürdü.