Grand Prix Ordu Bisiklet Yarışları Ordu'da Sona Erdi

Ordu, Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2025 resmi faaliyet takviminde yer alan Grand Prix Ordu Bisiklet Yarışları'na ev sahipliği yaptı.

Organizasyon, Altınordu Durugöl Tabiat Parkı'ndan başlayıp Mesudiye ilçesinde sona erdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen yarışa 14 farklı ülkeden 41 yabancı sporcu ve Türkiye'den 22 sporcu katıldı.

Yarışın startını Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler verdi. Parkur boyunca kıyasıya geçen mücadeleler sonucunda finiş Mesudiye'de gerçekleşti.

Başkan Güler'in Açıklamaları

Ödül töreninde konuşan Mehmet Hilmi Güler, organizasyonun devam edeceğini ve etkinliğin Ordu'nun uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı. Güler sözlerine şu şekilde devam etti:

'Yolunu yaptığımız Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabı bölümünde uluslararası bir yarışı gerçekleştirdik. Grand Prix yarışması çok prestijli ve uluslararası bir yarışma. Bugün Türkiye dahil farklı ülkeden yarışmaya katılım sağlayan sporcular var. 65 yarışmacısıyla çok güzel bir yarış ortaya çıktı. Bisiklet hem sporda hem ulaşımda hem de sağlık açısından önemli bir vasıta. Böyle güzel bir vesileyi Ordu turizmi ve kültürüyle birleştiriyoruz. Sporun birleştirici evrensel bir dili var. Burada değişik ülkelerden gelen misafirlerimizle kültür birliğini, dostluğu, kardeşliği göstermiş olduk.'

Dereceler ve Ödül Töreni

Konuşmaların ardından dereceye giren sporcular, Mesudiye Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Yarışta birinci ve ikinci sırayı Japonya takımından Rein Taaramae ve Ryuki Uga alırken, üçüncülük Malezya takımından Mathias Bregnhoj'un oldu.