Gürcistan-Türkiye maçında öncelikli bilet satışları başladı — Misafir tribün 1000 lira

A Milli Takım'ın 4 Eylül'deki Gürcistan maçının öncelikli biletleri Kırmızı Üyelere açıldı; misafir tribün bileti 1000 lira, genel satış yarın 13.00'te başlıyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:15
Gürcistan-Türkiye maçında öncelikli bilet satışları başladı

Gürcistan-Türkiye maçında öncelikli bilet satışları başladı

Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyelerine özel fırsat

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmanın "öncelikli bilet" satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçın bir gün sürecek öncelikli satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Genel bilet satışları ise yarın saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmanın misafir tribün bilet fiyatları 1000 lira olarak belirlendi.

Futbolseverler biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

