Hakkari'den Süper Lig'e İki Takım: Hakkarigücü ve Yüksekovaspor

SAYİM HARMANCI/ULAŞ GÜVEN - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü ile 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yükselen Yüksekovaspor, kenti en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.

Hakkarigücü, Süper Lig'de 8 yıldır mücadele ediyor; güçlendirdiği kadrosu ve tecrübesiyle bu sezonda da başarılı performans sergilemeyi hedefliyor.

Yüksekova ilçesinde kurulan kadın futbol takımı, 2023-2024 sezonunda TFF Kadınlar 2. Ligi'ni, geride kalan sezonda ise TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi. Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla Yüksekovaspor, bu sezon ilk kez yer alacağı ligde kalıcı olmayı amaçlıyor.

İki takım da yarın başlayacak lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

Cemile Timur: "Ligde iki takımın olması büyük bir başarı"

Hakkarigücü Teknik Sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine bölgenin ilk kurulan kadın futbol takımı olduklarını ve sürekli gelişim kaydettiklerini söyledi. Bölgenin köklü ekibi olarak diğer takımlara ilham kaynağı olduklarını belirten Timur, "Yüksekova Kadın Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Onlar da bu sene Süper Lig'de mücadele edecek. Onlar da lige renk katacak. Hep beraber omuz omuza Hakkari'yi bu ligde en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Hakkari ve Yüksekovadan ligde iki takımın olması büyük bir başarıdır." dedi.

Bu başarının görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Timur, "İnanç, güven ve destek olduğu zaman kentteki gençlerimizin yapamayacağı şey yoktur. Çünkü burada potansiyel çok yüksek. Hakkari, spora çok düşkün. Bunun örneklerinden biri de Yüksekovadır. Umarım destekler de artarak devam eder. Lige biraz geç başlamak zorunda kalıyoruz. Bu işler kolay olmuyor. Sayın Valimiz ve Bakanlarımız desteklerini esirgemiyor ama iş insanlarımızın da elini taşın altına koyması lazım." ifadelerini kullandı.

Bayram Yıldırım: "Süper Lig'de iyi bir iz bırakmak istiyoruz"

Yüksekovaspor Teknik Direktörü Bayram Yıldırım ise iyi bir kamp ve hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı. Ligde iyi bir iz bırakmak istediklerini dile getiren Yıldırım, "Süper Lig'de ilk deneyimimiz olacak. Umarım rakiplerimizi en iyi şekilde tanıyıp iyi bir mücadeleyle ligi iyi bir yerde bitiririz. Sezon başında eksik olan mevkilere takviyeler yaptık. Onlar da takımın başarısı için çaba sarf ediyor. Süper Lig'de Hakkari'den iki takımın olması bizi çok gururlandırıyor. Bu başarımız kentte iyi bir etki oluşturdu. Kadın futboluna bakış açısı değişti. Son iki maçta binlerce kişi bizi destekledi. Yeni ligde de en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Nursel Özkan: "İki takımımızın en üst ligde olması büyük bir gurur"

Yüksekovasporlu futbolcu Nursel Özkan, bir takımın Süper Lig'de yer almasının ilçesi için büyük bir şans olduğunu belirtti. Süper Lig'deki ilk maçlarını yarın Amedspor ile oynayacaklarını hatırlatan Nursel, "Taraftarın desteği bizim için çok önemli. Büyük takımların buraya gelecek olması güzel bir şey. Yıllar önce Hakkarigücü'ndeyken de takım Süper Lig'e yükseldi. Şimdi de Yüksekovaspor ile aynı lige yükseldik. Herkesten çok güzel dönüşler alıyoruz. Takımım için elimden gelen gayreti göstereceğim. İki takımımızın en üst ligde olması büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

