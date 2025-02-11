Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Allianz Milano'yu Ağırlıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında yarın, İtalya'nın ünlü ekibi Allianz Milano ile karşı karşıya gelecek. Maç, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda, saat 17.00'de başlayacak.

Hakemler ve Takım Yorumları

Karşılaşmayı Sırp hakem Tomislav Popovic ile Bulgar hakem Konstantin Yovchev yönetecek. Halkbank'tan yapılan açıklamada, Hollandalı smaçör Dick Kooy, rakip takımı ve maçın önemini çok iyi bildiklerini vurgulayarak kazanmak için sahada her şeyi yapacaklarını belirtti.

Ayrıca, Türk smaçör İzzet Ünver de iki ayaklı bir eleme turu oynayacaklarının farkında olduklarını ve buna göre mücadele edeceklerini ifade etti. Brezilyalı smaçör Yoandy Leal ise, avantaj sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

Halkbank, bu zorlu mücadelede galip gelerek, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek için büyük bir adım atmayı hedefliyor.