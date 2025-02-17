Hatayspor, Sipay Bodrum FK İle Maç Hazırlıklarına Start Verdi

Atakaş Hatayspor, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını başlattı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:52
Hatayspor, Sipay Bodrum FK İle Maç Hazırlıklarına Start Verdi

Hatayspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Hazırlıklarına başlayan Hatay ekibi, antrenmanlarını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Kulübün resmi açıklamasına göre, teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki antrenmanda, dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında süre alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dar alan çalışmalarıyla performanslarını artırmaya devam etti.

Hatayspor, Sipay Bodrum FK ile 21 Şubat'ta oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın da devam edecek.

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