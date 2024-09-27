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Hazırlık Maçında Hakemin İlginç Kararı: VAR Yerine Gazeteci Telefonu Kullanıldı

1966 Edremitspor'un hazırlık maçında hakem, cep telefonunu VAR gibi kullanarak penaltı kararını verdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:16
Hazırlık Maçında Hakemin İlginç Kararı: VAR Yerine Gazeteci Telefonu Kullanıldı

İlginç Olay: Gazeteci Telefonuyla VAR ‘Deneyimi’

Bölgesel Amatör Lig takımları Eskişehirspor ve 1966 Edremitspor arasındaki hazırlık maçında yaşanan bir olay, sosyal medyada dikkat çekti. Maç sırasında hakem, penaltı kararını tribünde çekim yapan yerel gazeteci tarafından sağlanan cep telefonu görüntülerine bakarak verdi.

Maçın Detayları

19 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenen hazırlık karşılaşmasında, Eskişehirspor, 16. dakikada Yakup Demirci ve 55. dakikada Sefa Turan’ın golleriyle 2-0 öne geçti. 77. dakikada ise 1966 Edremitspor'un futbolcuları, rakip takımın oyuncusunun topa elle müdahale ettiğini iddia ederek penaltı itirazında bulundu.

Hakemin Kararı ve Gazetecinin Rolü

Karşılaşmanın hakemi Ahmet Köse, pozisyonla ilgili kararsız kalınca tribüne yöneldi. Hakan Firik’e göre, o anda Edremitli gazeteci İbrahim Özyurt’un cep telefonundan çekilen görüntüleri izleyen hakem, pozisyonun elle oynama olduğunu belirleyerek penaltı kararı verdi. Bu karar, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

İbrahim Özyurt'un Anlatımı

Yerel gazeteci İbrahim Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1966 Edremitspor'un kampını takip ettiğini belirterek şöyle konuştu: ‘Topun elime çarpması sırasında teknik direktör Serkan Söğüt yedek kulübesinden “penaltı” diye bağırıyordu. Hakem önce oyunu devam ettirdi, ardından telefonları isteyerek görüntüleri izledi ve penaltıyı verdi. Biz de bunu gülümseyerek karşıladık.’

Sonuç

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma, Eskişehirspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu olay, hakemlerin VAR olmayan durumlarda ne kadar yaratıcı olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Eskişehirspor ile 1966 Edremitspor arasındaki hazırlık...

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Eskişehirspor ile 1966 Edremitspor arasındaki hazırlık maçında hakemin, penaltı kararını tribünde çekim yapan bir yerel gazetecinin cep telefonundan görüntüleri izleyerek vermesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Edremitli yerel gazeteci İbrahim Özyurt (fotoğrafta), konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Eskişehirspor ile 1966 Edremitspor arasındaki hazırlık...

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Eskişehirspor ile 1966 Edremitspor arasındaki hazırlık maçında hakemin, penaltı kararını tribünde çekim yapan bir yerel gazetecinin cep telefonundan görüntüleri izleyerek vermesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Edremitli yerel gazeteci İbrahim Özyurt (fotoğrafta), konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Eskişehirspor ile 1966 Edremitspor arasındaki hazırlık...

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Eskişehirspor ile 1966 Edremitspor arasındaki hazırlık maçında hakemin, penaltı kararını tribünde çekim yapan bir yerel gazetecinin cep telefonundan görüntüleri izleyerek vermesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Edremitli yerel gazeteci İbrahim Özyurt (fotoğrafta), konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Eskişehirspor ile 1966 Edremitspor arasındaki hazırlık...

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Eskişehirspor ile 1966 Edremitspor arasındaki hazırlık maçında hakemin, penaltı kararını tribünde çekim yapan bir yerel gazetecinin cep telefonundan görüntüleri izleyerek vermesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Edremitli yerel gazeteci İbrahim Özyurt (fotoğrafta), konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

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