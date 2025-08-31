Hentbol: Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Süper Kupa'yı 30-26 ile Kazandı

Hentbol: Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Süper Kupa'yı Kazandı
Final Skoru: Bursa Büyükşehir Belediyespor 30 - Armada Praxis Yalıkavakspor 26
Hentbol Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Maç boyunca temposunu koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, son düdüğe kadar kontrolü elinde tutmayı başardı ve önemli bir zafere imza attı.
