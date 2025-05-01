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Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Finalistleri Belli Oldu

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda kadınlarda Bursa, erkeklerde Beşiktaş finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 23:52
Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Finalistleri Belli Oldu

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda Finalist Takımlar Açıklandı

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası, hem kadınlar hem de erkekler kategorilerinde finalist ekiplerin isimlerini açıkladı. Kadınlarda finale yükselen takımlar arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi yer alırken, erkeklerde Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş mücadele edecek.

Kadınlarda Finalistler Belli Oldu

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi, Celal Atik Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ortahisar Belediyesi, bu karşılaşmayı 33-28 lık skorla kazanarak ilk finalist oldu.

Diğer yarı final mücadelesinde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi, uzatmaya giden ve 26-26 eşitlikle tamamlanan maçta Armada Praxis Yalıkavak'ı 7 metre atışları ile 2-0 geçerek finale yükseldi. Böylece final karşılaşması, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda Ortahisar Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında oynanacak.

Erkeklerde Final Üçgeni

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda ise Beykoz Belediyesi ve Beşiktaş, finale adını yazdırmayı başardı. Beykoz Belediyesi, Nilüfer Belediyesi'ni 35-31 yenerek finale yükseldi. Beşiktaş ise Depsaş Enerji AS Hentbol'u 40-22 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale çıkmayı başardı.

Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş arasında oynanacak final maçı ise 3 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'da başlayacak.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasında İzmir Büyükşehir Belediyesi...

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ile Celal Atik Spor Salonunda karşı karşıya geldi.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasında İzmir Büyükşehir Belediyesi...

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ile Celal Atik Spor Salonunda karşı karşıya geldi.

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