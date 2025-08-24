Hentbol Süper Kupa: Nilüfer Belediyespor 37-36 Beşiktaş

Dörtlü Finalin kazananı Nilüfer Belediyespor oldu

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 37-36 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Başkentteki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan final maçının ilk yarısını Nilüfer Belediyespor 18-17 önde tamamladı.

Normal süresi 33-33 biten mücadelenin galibini, 7 metre atışları belirledi. Rakibine 4-3 üstünlük kuran Nilüfer Belediyespor, karşılaşmadan 37-36 üstün ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

⁠Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor takımları THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Nilüfer Belediyespor takımı oyuncusu Durmuş Mutlu (14), rakibiyle mücadele etti.