Hentbol Süper Kupa: Nilüfer Belediyespor 37-36 Beşiktaş
Dörtlü Finalin kazananı Nilüfer Belediyespor oldu
Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 37-36 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Başkentteki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan final maçının ilk yarısını Nilüfer Belediyespor 18-17 önde tamamladı.
Normal süresi 33-33 biten mücadelenin galibini, 7 metre atışları belirledi. Rakibine 4-3 üstünlük kuran Nilüfer Belediyespor, karşılaşmadan 37-36 üstün ayrılarak kupayı müzesine götürdü.
Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor takımları THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Nilüfer Belediyespor takımı oyuncusu Durmuş Mutlu (14), rakibiyle mücadele etti.