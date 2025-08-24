DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.604.661,37 2,14%

Hentbol Süper Kupa: Nilüfer Belediyespor 37-36 Beşiktaş

Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı 37-36 yenerek Hentbol Erkekler Süper Kupa'nın sahibi oldu; normal süre 33-33, 7m atışlarında 4-3 galip geldi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 23:43
Hentbol Süper Kupa: Nilüfer Belediyespor 37-36 Beşiktaş

Hentbol Süper Kupa: Nilüfer Belediyespor 37-36 Beşiktaş

Dörtlü Finalin kazananı Nilüfer Belediyespor oldu

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş37-36 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Başkentteki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan final maçının ilk yarısını Nilüfer Belediyespor 18-17 önde tamamladı.

Normal süresi 33-33 biten mücadelenin galibini, 7 metre atışları belirledi. Rakibine 4-3 üstünlük kuran Nilüfer Belediyespor, karşılaşmadan 37-36 üstün ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

⁠Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor takımları THF Prof. Dr....

⁠Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor takımları THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Nilüfer Belediyespor takımı oyuncusu Durmuş Mutlu (14), rakibiyle mücadele etti.

⁠Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor takımları THF Prof. Dr....

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurumspor FK 3-3 Atko Grup Pendikspor: Serkan Özbalta 'Hayal kırıklığı'
2
Nilüfer Belediyesi Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı 37-36 Kazandı
3
Raducanu ve Sabalenka ABD Açık'ta 2. Turda
4
Orhan Okulu, 65. Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu
5
Trabzonspor 1-0 Antalyaspor: Folcarelli'den galibiyet serisi mesajı
6
Serie A: Semih Kılıçsoy'lu Cagliari, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı