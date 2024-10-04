Hentbol Süper Lig'de Beşiktaş Farklı Kazandı

Beşiktaş Hentbol Takımı Farklı Galibiyetle Dönüyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Mihalıççık Belediyespor karşısında sahadan 53-23 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın Detayları

Maç, Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı ekip, ilk devreyi 29-14 önde kapatarak, rakibine karşı üstünlüğünü sürdürmeyi başardı.

İkinci Yarıda da Üstün Performans

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, karşılaşmayı rahat bir şekilde 53-23 tamamladı. Bu galibiyet, takıma büyük bir moral kaynağı oldu ve ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak kaydedildi.