Hentbolda Beşiktaş Rize'yi Farklı Geçti

Beşiktaş Fırtınası: Rize'yi Geride Bıraktı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de heyecan dolu bir 7. hafta geride kaldı. Beşiktaş, deplasmanda Rize Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maç Özeti

Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada, siyah-beyazlı takım ilk yarıyı 23-7'lik skorla önde kapattı. Maçın sonunda Beşiktaş, Rize Belediyespor'u 52-27'lik skorla mağlup etti.

Elektrik Kesintisi Tartışma Yarattı

Maçın 25. dakikasında aniden meydana gelen elektrik kesintisi sebebiyle oyun, 8 dakika boyunca durdu. Bu durum, oyuncular ve izleyiciler arasında kısa süreli bir gerginlik yarattı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş ile mücadele etti. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Martinez (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş ile mücadele etti. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Martinez (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş ile mücadele etti. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Martinez (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş ile mücadele etti. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Martinez (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş ile mücadele etti. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Martinez (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş ile mücadele etti. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Martinez (ortada) rakipleriyle mücadele etti.