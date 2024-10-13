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Hentbolda Beşiktaş Rize'yi Farklı Geçti

Beşiktaş, Rize Belediyespor'u 52-27 mağlup etti, elektrik kesintisi maça ara verdi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:14
Hentbolda Beşiktaş Rize'yi Farklı Geçti

Beşiktaş Fırtınası: Rize'yi Geride Bıraktı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de heyecan dolu bir 7. hafta geride kaldı. Beşiktaş, deplasmanda Rize Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maç Özeti

Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada, siyah-beyazlı takım ilk yarıyı 23-7'lik skorla önde kapattı. Maçın sonunda Beşiktaş, Rize Belediyespor'u 52-27'lik skorla mağlup etti.

Elektrik Kesintisi Tartışma Yarattı

Maçın 25. dakikasında aniden meydana gelen elektrik kesintisi sebebiyle oyun, 8 dakika boyunca durdu. Bu durum, oyuncular ve izleyiciler arasında kısa süreli bir gerginlik yarattı.

Beşiktaş, bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş ile mücadele etti. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Martinez (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş ile mücadele etti. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Martinez (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş ile mücadele etti. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Martinez (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş ile mücadele etti. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Martinez (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş ile mücadele etti. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Martinez (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beşiktaş ile mücadele etti. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Martinez (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

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