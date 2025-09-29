Hırvatistan Açık Golf: Deniz Sapmaz 2., Semih Engez 3.

Hırvatistan Açık Golf Turnuvası'nda kadınlarda Deniz Sapmaz ikinci, erkeklerde Semih Engez üçüncü oldu; turnuvaya 15 ülkeden 85 sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 12:59
Hırvatistan Açık Golf: Deniz Sapmaz 2., Semih Engez 3.

Hırvatistan Açık Golf Turnuvası'nda milli başarı

Türkiye Golf Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan Golf Federasyonu tarafından Riverside Golf Zagreb sahasında düzenlenen organizasyona 15 ülkeden 85 sporcu katıldı.

Sonuçlar

Kadınlar: Deniz Sapmaz turnuvayı 213 gross skorla ikinci olarak tamamladı.

Erkekler: Semih Engez ise 214 gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyon, Hırvatistan Golf Federasyonu işbirliğiyle Riverside Golf Zagreb'de gerçekleştirildi ve katılımcı sayısı turnuvanın uluslararası boyutunu gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hırvatistan Açık Golf: Deniz Sapmaz 2., Semih Engez 3.
2
Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı: RAMS Park'ta 22.00 Randevusu
3
Mersin Cup 14 Yaş Altı Tenis Turnuvası 9 Ülkeden 62 Sporcu ile Başladı
4
Eric Cantona'dan Filistin'e Destek: Lajee Celtic Club Formasıyla
5
Şampiyonlar Ligi: Mario Lemina'dan Galatasaray-Liverpool öncesi 3 puan mesajı
6
Avrupa'nın 5 Büyük Ligi: Haftanın Özeti — Milan Lider, Atletico Şov
7
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Yüzbaşı Burak Uluçay 'Kutlu' ile şampiyon

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek