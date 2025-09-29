Hırvatistan Açık Golf: Deniz Sapmaz 2., Semih Engez 3.

Hırvatistan Açık Golf Turnuvası'nda milli başarı

Türkiye Golf Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan Golf Federasyonu tarafından Riverside Golf Zagreb sahasında düzenlenen organizasyona 15 ülkeden 85 sporcu katıldı.

Sonuçlar

Kadınlar: Deniz Sapmaz turnuvayı 213 gross skorla ikinci olarak tamamladı.

Erkekler: Semih Engez ise 214 gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyon, Hırvatistan Golf Federasyonu işbirliğiyle Riverside Golf Zagreb'de gerçekleştirildi ve katılımcı sayısı turnuvanın uluslararası boyutunu gösterdi.