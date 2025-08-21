DOLAR
40,93 0,01%
EURO
47,81 -0,13%
ALTIN
4.402,28 0,07%
BITCOIN
4.628.384,77 1,14%

Hüseyin Kozluca vefat etti: Fenerbahçe efsanesi 87 yaşında

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Hüseyin Kozluca 87 yaşında vefat etti. Kulübün X hesabından taziye mesajı yayımlandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:33
Hüseyin Kozluca vefat etti: Fenerbahçe efsanesi 87 yaşında

Hüseyin Kozluca vefat etti

Fenerbahçe efsanesi 87 yaşında hayatını kaybetti

Hüseyin Kozluca, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından, 87 yaşında vefat etti.

Fenerbahçe Kulübü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Miras'ımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz.

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hüseyin Kozluca vefat etti: Fenerbahçe efsanesi 87 yaşında
2
Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Trendyol 1. Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı
4
Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
5
Abdullah Toprak Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya
6
Gaziantep FK, İspanyol Luis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
7
Göztepe, Fatih Karagümrük Deplasmanında

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım