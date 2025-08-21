Hüseyin Kozluca vefat etti

Fenerbahçe efsanesi 87 yaşında hayatını kaybetti

Hüseyin Kozluca, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından, 87 yaşında vefat etti.

Fenerbahçe Kulübü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Miras'ımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz.