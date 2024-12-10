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İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya Sert Cevap: 'Algılarına Devam Ediyor'

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt vererek ahlaki ders verme konusunda eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:25
İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya Sert Cevap: 'Algılarına Devam Ediyor'

İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya Sert Yanıt

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın son açıklamalarına tepki gösterdi. Hatipoğlu, açıklamalarında, "Fenerbahçe'nin algı başkanı algılarına devam ediyor maalesef. Suçladıkları konularda 2 maç önce teknik direktörlerinin neler söylediklerini unutmadık. Bu konuda insanlara ders vermek ve ahlak kurallarından bahsetmek onların işi değil" ifadelerini kullandı.

Sporun Ruhuna Aykırı Açıklamalar

Hatipoğlu, sözlerine devam ederek, "Söylemiş oldukları kelimeleri telaffuz etmek ve o seviyeye inmek istemiyorum. Sporun ruhuna aykırı beyanlardan uzak durmak istiyoruz. Sivas'ta yaşananları tüm Türkiye gördü. Canımız yandı. Açıklamalarımızı yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan bizzat gelen tepkilerle Galatasaray'ın haksızlığa uğradığı tescil edildi. Buradan algı yapmanın hiçbir faydası yok" dedi.

TFF'ye Sert Eleştiriler

Hatipoğlu, Sivassporlu futbolcu Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a faul yaptığı pozisyon hakkında da, "Bu, futbolun içinde olamayacak bir durum. Bizim için 'Geçmiş olsun' mesajı yayımlayan herkese teşekkür ediyoruz. TFF'ye karşı tavrımız çok net. Bu federasyonun istifa etmesi gerektiğini ve TFF Başkanı'nın yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz. TFF ile bu mücadelemiz devam edecek. Özür ile güven probleminin çözülmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

Malmö Maçı için Umutlu

Son olarak, İbrahim Hatipoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü İsveç ekibi Malmö ile yapacakları maç için umutlu olduğunu belirtti. "Güzel bir oyunla galip geleceğimize inanıyorum" dedi.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Turkuvaz...

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor Zirvesi"nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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