Icardi çok üzülecek: O isim istatistiklerde yıktı geçti

Icardi bu sefer zirvede değil! O isim önüne geçti! Tüm detaylar haberimizde.

Icardi çok üzülecek: O isim istatistiklerde yıktı geçti
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Galatasaray'ın gözde futbolcularından Icardi performans düşüşü yaşıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O İSİM ICARDI'Yİ GEÇTİ

Sarı kırmızılı takımın gözde futbolcularından Icardi son dönemlerde performans düşüşü yaşıyor. 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy Icardi'nin rekorunu geride bıraktı ve çıktığı 11 lig maçında 7 gol atmayı başararak 0.64 ortalamaya sahip oldu ve ikinci sırada yer aldı. En fazla lig golü atan Semih Kılıçsoy Trabzonspor maçında 2 gol attı ve Beşiktaş'ın üç puan almasını sağladı ve iki gol sonrasında Kılıçsoy'un rekoru 7'ye yükseldi. Yıldız futbolcuların attığı goller ve ortalama puanları şu şekilde;

genç futbolcu icardi'yi geçti

-Dzeko 23 maçta 16 gol, 0.70 ortalama

-Semih Kılıçsoy 11 maçta 7 gol, 0.64 ortalama

-Icardi 21 maçta 13 gol, 0.62 ortalama

-Thiam 23 maçta 14 gol, 0.61 puan

-Onuachu 15 maçta 9 gol, 0.60 puan

-Balotelli 5 maçta 3 gol, 0.60 ortalama

-Rey Manaj 20 maçta 11 gol, 0.55 ortalama

-Phatek 22 maçta 12 gol, 0.55 ortalama

-Da Costa 15 maçta 8 gol, 0.53 ortalama

-Cengiz Ünder 16 maçta 8 gol, 0.50 ortalama 

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