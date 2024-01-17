Icardi sahalara bu kez farklı bir dönüş yapacak

Galatasaray'da Mauro Icardi Rüzgarı: Yıldız Golcü Geri Dönüş İçin İstanbul'a Geliyor!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında etkileyici bir gelişme, Galatasaray cephesinde yaşanıyor! Arjantinli golcü Mauro Icardi, haftalardır sahalardan uzak kaldığı dönemde tatil fotoğrafları paylaşarak taraftarların merakını doruklara çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Icardi ne zaman dönecek? Hangi maçta oynayacak?" sorularının yanıtlarını beklerken, heyecanla beklenen haber sonunda geldi. Bu akşam İstanbul'a dönecek olan Icardi'nin, sahalara dönüş maçı da netlik kazandı.

Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbenin ardından yüz kemiklerinde kırık tespit edilen ve üç haftadır formasından uzak kalan Arjantinli yıldızın dönüşü, Galatasaray camiasında büyük bir heyecan yaratıyor. Taraftarın eleştirilerine maruz kalan Icardi, tatil fotoğrafları nedeniyle merak konusu olmuştu. Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek olan Icardi'nin, kulüp doktorları tarafından detaylı bir muayeneden geçeceği açıklandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Icardi'nin yokluğunda Sivas deplasmanında bıraktığı iki puanla şampiyonluk yarışında zorlanmıştı. Yıldız golcünün geri dönüşü, takıma beklenen moral etkisini sağlayacak gibi görünüyor. Galatasaray, 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak. Bu kritik maçta Icardi'nin forma giyip giymeyeceği ise kulüp doktorları tarafından yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Mauro Icardi'nin 1 aylık forma özlemi, özel olarak hazırlanan maske ile 21 Ocak Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında son bulacak. Bu süreçte 4 maçı kaçıran Icardi, Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanacak mücadelede takımının formasını giyememiş oldu. Icardi'nin dönüşü, Galatasaray taraftarını heyecanlandırırken, şampiyonluk yarışındaki etkisi büyük bir merak konusu haline geldi.