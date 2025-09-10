ikas Eyüpspor, Polonyalı Orta Saha Mateusz Legowski'yi Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Polonyalı orta saha oyuncusu Mateusz Legowski'yi kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı.

Yönetimden değerlendirme

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Legowski'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Kendisi yaklaşık 2 aydır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bir fırsat transferi olarak gördük ve uzun süreli çabalarımızın sonucu transferi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. ikas Eyüpspor'a katkı verecek ve uzun vadede kulübümüze bonservis kazandırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Oyuncudan ilk açıklama

Legowski ise takımla beraber ilk antrenmanını yaptığını dile getirerek, "Tesisler ve kulüp, gerçekten çok güzel. Takım arkadaşlarımla tanıştım. Hepsi beni çok iyi karşıladı. Bu kulüp için forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyer geçmişi

Polonyalı oyuncu, kariyerinde Salernitana, Yverdon Sport ve Pogon Szczecin formalarını giydi.