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İlhan Palut: Abdülkadir Ömür Kadroya Katılıyor, Amir Beşiktaş'a Dönüyor!

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa maçının ardından transfer gelişmelerini ve maçın detaylarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:39
İlhan Palut: Abdülkadir Ömür Kadroya Katılıyor, Amir Beşiktaş'a Dönüyor!

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor Maç Sonrası Gelişmeler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer Çalışmaları Hakkında

Palut, Abdülkadir Ömür'ün kadroya katılacağını belirtirken, Amir Hadziahmetovic'in ise Beşiktaş'a döneceğini duyurdu. Palut, "Bi aksilik olmazsa Abdülkadir Ömür aramıza katılacak. Son dakika bir sürpriz olmazsa da Amir yarın Beşiktaş'a dönecek," dedi.

Maçın Detayları

Karşılaşmaya değinen Palut, "Gollü bir maç vadediyordu. Amacımız goller bulabilmek ve onların efektif oyuncularına izin vermemekti. İlk yarıda genel manada hiç pozisyon vermedik. Kasımpaşa 27. dakikada ekstra bir gol attı. İkinci golde zamanlama hatasıyla sebebiyet verdiğimiz penaltı sonucunda 2-1 içeriye gittik. İyi organize olamadık, pas yapamadık,” ifadelerini kullandı.

Palut, ikinci yarıda daha iyi bir başlangıç yaptıklarını ve 2-2’yi aradıklarını ancak Kasımpaşa'nın üçüncü golü bulduğunu belirtti. "Sistemi değiştirdik. Duran toptan 3-2'yi bulduk. Skoru eşitleyecek ve öne geçecek pozisyonlarımız oldu ama bitiremedik. Beraberliği yakalayabilirdik. Kötü goller yediğimiz maçın sonucunda istemediğimiz bir mağlubiyet oldu,” diye ekledi.

Ayrıca, "İyi gitmiyoruz. Toparlanmamız gerekiyor. Hatalarımızdan ders çıkaracağız,” şeklinde konuştu.

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