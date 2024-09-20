İpsala'da Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı İsmail Koç Oldu

İpsala'da Geleneksel Yağlı Güreş Festivali

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri, festivale katılan güreş severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Finalde, rakibi Menderes Saltık'ı yenen İsmail Koç, başpehlivanlık unvanını kazandı.

Festivalin Açılış Töreni

23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı çerçevesinde gerçekleştirilen güreş organizasyonu, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden efsane pehlivan Kel Aliço'nun anısına yapıldı. Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dualarla başladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, ata sporu yağlı güreşi yaşatmak için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sezer, "Kırkpınar'ın yanı sıra bölgemizde ve komşu ülkelerde de büyük bir kültürel miras olan güreş etkinlikleri düzenleniyor. Bugün burada yer alan pehlivanlar, 600 yıllık bir geleneği yaşatmaya devam ediyorlar." dedi.

Protokol Konuşmaları ve Müsabakaların Başlangıcı

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve Güreş Ağası Necmi Sezer de etkinlik öncesindeki konuşmalarında güreşin önemini vurguladılar.

Protokol üyelerinin Türk bayrağı eşliğindeki geçişinin ardından müsabakalar başladı. Bu yıl başpehlivan boyunda 16, toplamda ise 207 pehlivan güreş tutarak kıyasıya mücadele etti.

Şampiyon İsmail Koç

Finalde İsmail Koç ve Menderes Saltık karşı karşıya geldi. Koç, rakibinin sırtını yere getirerek Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Şampiyon İsmail Koç'a kupasını Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba takdim etti. Organizasyon, ödül töreninin ardından sona erdi.

Edirne'de 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Güreşlerin başpehlivanı, finalde rakibi Menderes Saltık'ı yenen İsmail Koç (kürsüde sol 2) oldu.

Edirne'de 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Güreşlerin başpehlivanı, finalde rakibi Menderes Saltık'ı yenen İsmail Koç (kürsüde sol 2) oldu.

Edirne'de 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Festival alanındaki güreş sahasında düzenlenen organizasyonda başpehlivan boyunda 16 olmak üzere toplam 207 pehlivan mücadele etti.

Edirne'de 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Festival alanındaki güreş sahasında düzenlenen organizasyonda başpehlivan boyunda 16 olmak üzere toplam 207 pehlivan mücadele etti.

Edirne'de 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Festival alanındaki güreş sahasında düzenlenen organizasyonda başpehlivan boyunda 16 olmak üzere toplam 207 pehlivan mücadele etti.

Edirne'de 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Festival alanındaki güreş sahasında düzenlenen organizasyonda başpehlivan boyunda 16 olmak üzere toplam 207 pehlivan mücadele etti.

Edirne'de 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Festival alanındaki güreş sahasında düzenlenen organizasyonda başpehlivan boyunda 16 olmak üzere toplam 207 pehlivan mücadele etti.

Edirne'de 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Festival alanındaki güreş sahasında düzenlenen organizasyonda başpehlivan boyunda 16 olmak üzere toplam 207 pehlivan mücadele etti.

Edirne'de 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Festival alanındaki güreş sahasında düzenlenen organizasyonda başpehlivan boyunda 16 olmak üzere toplam 207 pehlivan mücadele etti.

Edirne'de 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Festival alanındaki güreş sahasında düzenlenen organizasyonda başpehlivan boyunda 16 olmak üzere toplam 207 pehlivan mücadele etti.

Edirne'de 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Festival alanındaki güreş sahasında düzenlenen organizasyonda başpehlivan boyunda 16 olmak üzere toplam 207 pehlivan mücadele etti.

Edirne'de 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Festival alanındaki güreş sahasında düzenlenen organizasyonda başpehlivan boyunda 16 olmak üzere toplam 207 pehlivan mücadele etti.