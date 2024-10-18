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İskoç Taraftar Eskişehir'e Geldi

Ricky Marshall, 4 bin kilometrelik bir yolculukla Eskişehirspor'un maçını izlemek için geldi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 19:30
İskoç Taraftar Eskişehir'e Geldi

İskoç Taraftarın Eskişehir Yolculuğu

İskoçya Premier Lig takımlarından St. Johnstone'ın tutkulu taraftarı Ricky Marshall, kardeş takım Eskişehirspor'un Osmanlı 1453 Spor Kulübü ile yapacağı maçı izlemek üzere 4 bin kilometre yol kat ederek Eskişehir'e ulaştı.

12 Yıllık Kardeşlik

2012 yılında Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme aşamasında karşılaştıktan sonra "kardeş" olan iki takım, 12 yıl boyunca birbirlerine destek olmaya devam etti. İskoçya'nın Perth şehrinde yaşayan 62 yaşındaki Ricky Marshall, yarın oynanacak Bölgesel Amatör Lig’in 3'üncü haftasında gerçekleşecek Eskişehirspor-Osmanlı 1453 Spor Kulübü müsabakasını izlemek üzere önce İstanbul’a uçtu ve ardından Yüksek Hızlı Tren ile Eskişehir’e geçiş yaptı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Ziyaret

Marshall, Eskişehir'deki seyahati sırasında Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret etti ve daha sonra Teknik Asbaşkan Safa Üstünbaş ile takım kaptanı Rasim Mutlu ile buluştu.

Taraftarın Duyguları

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ricky Marshall, Eskişehirspor ile olan kardeşlik bağlarının zamanla daha da güçlendiğini ifade etti. Marshall, "İnternetten Eskişehirspor taraftarlarıyla yazışmalarım var ve yıllardır tanıdığım dostlarım var. Geldiğimde onlarla bir araya gelme fırsatım oluyor,” şeklinde konuştu.

İskoçya ve Türkiye taraftarlarının mücadeleci ruhuna dikkati çeken Marshall, takımlarının başarıları için ellerinden gelen gayreti gösterdiğini vurguladı. Ziyaret ettiği Eskişehir'e en son 2 yıl önce geldiğini belirten Marshall, ileride tekrar bu ziyareti gerçekleştirmeyi arzuladığını ifade etti.

Maç Detayları

Eskişehirspor ile Osmanlı 1453 Spor Kulübü arasındaki bu heyecan verici karşılaşma, yarın saat 19.00'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda gerçekleşecek.

İskoçya Premier Lig ekiplerinden St. Johnstone taraftarı Ricky Marshall, kulübünün kardeş takımı...

İskoçya Premier Lig ekiplerinden St. Johnstone taraftarı Ricky Marshall, kulübünün kardeş takımı Eskişehirspor'un yarın Osmanlı 1453 Spor Kulübü ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için Eskişehir'e geldi. Marshall, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret etti.

İskoçya Premier Lig ekiplerinden St. Johnstone taraftarı Ricky Marshall, kulübünün kardeş takımı...

İskoçya Premier Lig ekiplerinden St. Johnstone taraftarı Ricky Marshall, kulübünün kardeş takımı Eskişehirspor'un yarın Osmanlı 1453 Spor Kulübü ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için Eskişehir'e geldi. Marshall, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret etti.

İskoçya Premier Lig ekiplerinden St. Johnstone taraftarı Ricky Marshall, kulübünün kardeş takımı...

İskoçya Premier Lig ekiplerinden St. Johnstone taraftarı Ricky Marshall, kulübünün kardeş takımı Eskişehirspor'un yarın Osmanlı 1453 Spor Kulübü ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için Eskişehir'e geldi. Marshall, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret etti.

İskoçya Premier Lig ekiplerinden St. Johnstone taraftarı Ricky Marshall, kulübünün kardeş takımı...

İskoçya Premier Lig ekiplerinden St. Johnstone taraftarı Ricky Marshall, kulübünün kardeş takımı Eskişehirspor'un yarın Osmanlı 1453 Spor Kulübü ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için Eskişehir'e geldi. Marshall, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret etti.

İskoçya Premier Lig ekiplerinden St. Johnstone taraftarı Ricky Marshall, kulübünün kardeş takımı...

İskoçya Premier Lig ekiplerinden St. Johnstone taraftarı Ricky Marshall, kulübünün kardeş takımı Eskişehirspor'un yarın Osmanlı 1453 Spor Kulübü ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için Eskişehir'e geldi. Marshall, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret etti.

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