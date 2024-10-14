DOLAR
34,24 0,11%
EURO
37,38 0,06%
ALTIN
2.916,95 0,06%
BITCOIN
2.258.696,29 -0,02%

İzlanda 1 - 0 Türkiye: UEFA Uluslar Ligi Maçında İlk Yarı Sonuç

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'ya 1-0 yenik duruma düştü. İlk yarıda yaşanan gelişmeler haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 22:39
İzlanda 1 - 0 Türkiye: UEFA Uluslar Ligi Maçında İlk Yarı Sonuç

İzlanda ve Türkiye UEFA Uluslar Ligi Tarihinde Karşı Karşıya

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekip İzlanda'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarıda Yaşanan Önemli Anlar

Karşılaşmanın 3. dakikasında İzlanda öne geçti. Anderson'un gönderdiği topla ceza sahasına giren Oskarsson, uzun süre topu sürerek kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Milli takımımız, 6. dakikada eşitliği yakalama fırsatı buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top savunmadan sekti ve Hakan Çalhanoğlu'na geldi. Hakan'ın sert şutu, kaleci Valdimarsson tarafından kurtarıldı.

22. dakikada, ev sahibi takımın atağı sırasında Fridriksson'un kafa ile indirdiği topu kontrol eden Oskarsson, ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak top yan ağlarda kaldı.

İlk yarının sonunda, İzlanda'nın elde ettiği 1-0'lık skorla takımlar soyunma odasına gitti.

İLGİLİ HABERLER

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzlanda ve Türkiye Karşı Karşıya Geliyor
2
Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı öncesi flaş gelişme
3
Türkiye'nin İzlanda Galibiyeti: 4-2
4
A Milli Takım İzlanda'yı 4-2 Geçti
5
İzlanda 1 - 0 Türkiye: UEFA Uluslar Ligi Maçında İlk Yarı Sonuç
6
Beşiktaş Fibabanka Dominasyonu: Ratiopharm Ulm'ı Farkla Geçti
7
2024 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda Madalyalar Dağıtıldı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor