İzlanda 1 - 0 Türkiye: UEFA Uluslar Ligi Maçında İlk Yarı Sonuç

İzlanda ve Türkiye UEFA Uluslar Ligi Tarihinde Karşı Karşıya

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekip İzlanda'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarıda Yaşanan Önemli Anlar

Karşılaşmanın 3. dakikasında İzlanda öne geçti. Anderson'un gönderdiği topla ceza sahasına giren Oskarsson, uzun süre topu sürerek kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Milli takımımız, 6. dakikada eşitliği yakalama fırsatı buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top savunmadan sekti ve Hakan Çalhanoğlu'na geldi. Hakan'ın sert şutu, kaleci Valdimarsson tarafından kurtarıldı.

22. dakikada, ev sahibi takımın atağı sırasında Fridriksson'un kafa ile indirdiği topu kontrol eden Oskarsson, ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak top yan ağlarda kaldı.

İlk yarının sonunda, İzlanda'nın elde ettiği 1-0'lık skorla takımlar soyunma odasına gitti.