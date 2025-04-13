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İzmir'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası Heyecanı Yaşandı

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı İzmir'de düzenlendi. Dereceye girenler belli oldu.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 19:16
İzmir'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası Heyecanı Yaşandı

İzmir'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası İlk Ayağı Tamamlandı

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı, İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen Kınık Belediyesi Tırmanma Yarışı ile gerçekleştirildi. Yarışta dereceye giren isimler belirlendi.

Kategorilerdeki Kazananlar

Kınık ilçesinde yapılan zorlu yarışta toplamda 4 ayrı kategoride 21 otomobil yarıştı. Katılımcılar, Kınık Taksi Meydanı'ndan start aldıktan sonra, Kınık-Köseler yolundaki 6,3 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Yarışın sonuçlarına göre, kategori 1'de Faruk Sayın; kategori 2'de Demir Sancaklı; kategori 3'te Engin Apaydın ve kategori 4'te Burak Başlık birinci olarak öne çıktı.

Bu heyecan dolu etkinlik, otomobil sporlarına olan ilgiyi artırırken, sürücülerin performanslarını sergilediği bir platform sağladı.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk ayağı olan İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü...

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk ayağı olan İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü (İMOK) Kınık Belediyesi Tırmanma Yarışı'nda dereceye girenler belli oldu.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk ayağı olan İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü...

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk ayağı olan İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü (İMOK) Kınık Belediyesi Tırmanma Yarışı'nda dereceye girenler belli oldu.

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