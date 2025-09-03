Kadın Milli Boksörler Liverpool'da Dünya Şampiyonası'nda Altın Hedefliyor — Hatice Akbaş ve Esra Yıldız

Kadın Milli Boksörler Liverpool'da Dünya Şampiyonası'nda Altın Hedefliyor

Hazırlıklar tamam, hedef zirve

SALİH ULAŞ ŞAHAN - Kadın milli boksörler Hatice Akbaş ve Esra Yıldız, İngiltere'de yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor. Liverpool kentinde düzenlenecek organizasyon öncesinde sporcular, AA muhabirine hazırlıklarını ve hedeflerini anlattı.

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Hatice Akbaş, disiplinli bir çalışma süreci yürüttüklerini belirterek “Biz zaten dünya şampiyonu bir takımız ve hedeflerimiz her zaman yüksek. Aylardır kamptayız ve yine şampiyonluk için hazırlanıyoruz. Çok güçlü bir ekibimiz var, aramızda olimpiyat madalyalı ve dünya şampiyonu sporcular da bulunuyor. Umarım bu şampiyonada da elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarız.” dedi.

Hatice, antrenörünün babası olduğunu ve hem milli takım kamplarında hem de bireysel olarak disiplinli çalıştıklarını vurguladı: “Hocalarımızla uyum içindeyiz, her şey çok güzel gidiyor.” Geçmiş mücadelelerinden Paris'i unutamadığını söyleyen Akbaş, “Paris benim için çok özel bir şehir. Orada final oynamıştım, Olimpiyatlar nedeniyle de anlamı büyük. Şimdi Liverpool için de çok heyecanlıyım.” ifadelerini kullandı.

Esra Yıldız: Hedefimiz dünya şampiyonu olmak

Olimpiyat üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman ise kamp döneminin yoğun ve verimli geçtiğini belirterek, “Dünya Şampiyonası öncesinde yoğun ve tempolu bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Yorucu ama bir o kadar da verimli bir kamp oluyor. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli takımda atmosfer gayet güzel, takım ruhumuz yüksek. Hem bireysel hem de takım halinde kendimizi kanıtlamak istiyoruz. İnşallah ülkemize güzel başarılarla dönmek nasip olur.” dedi.

Esra, Liverpool'a ilk kez gideceğini ve İngiltere'yi daha önce beğendiğini belirterek, “Bu kez Liverpool'a ilk defa gideceğim. Oradan bir Liverpool forması almak istiyorum. Tabii ki en büyük dileğim hem şampiyonluk hem de o formayla ülkeme dönmek.” diye konuştu.