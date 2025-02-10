Kadınlar Süper Ligi 15. Haftası Sona Erdi: Toplu Sonuçlar Açıklandı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 15. Haftası Tamamlandı
Bugün oynanan tek müsabaka ile Hentbol Kadınlar Süper Liginin 15. haftası tamamlandı. Haftanın sonucunda takımların performansları merak konusu oldu.
15. Hafta Sonuçları
Ligin 15. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:
- Bursa Büyükşehir Belediyespor - Üsküdar Belediyespor: 28-27
- Ortahisar Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 33-30
- Görele Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavakspor: 27-30
- Adasokağı - Yenimahalle Belediyespor: 34-31
- Anadolu Üniversitesi - Kırşehir Belediyespor: 33-26
Haftanın sonuçları, takımların ligdeki sıralamalarını etkileyerek gelecek maçlar için heyecanı artırıyor.