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Kadınlar Süper Ligi 15. Haftası Sona Erdi: Toplu Sonuçlar Açıklandı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanan maçların sonuçları belli oldu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 22:08
Kadınlar Süper Ligi 15. Haftası Sona Erdi: Toplu Sonuçlar Açıklandı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 15. Haftası Tamamlandı

Bugün oynanan tek müsabaka ile Hentbol Kadınlar Süper Liginin 15. haftası tamamlandı. Haftanın sonucunda takımların performansları merak konusu oldu.

15. Hafta Sonuçları

Ligin 15. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Bursa Büyükşehir Belediyespor - Üsküdar Belediyespor: 28-27
  • Ortahisar Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 33-30
  • Görele Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavakspor: 27-30
  • Adasokağı - Yenimahalle Belediyespor: 34-31
  • Anadolu Üniversitesi - Kırşehir Belediyespor: 33-26

Haftanın sonuçları, takımların ligdeki sıralamalarını etkileyerek gelecek maçlar için heyecanı artırıyor.

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