Karadağ: Hedef Tokyo 2025 ve Los Angeles 2028'de Başarı

Ahmet Karadağ, sporcuların 13-21 Eylül 2025 Tokyo Dünya Şampiyonası'na hazır olduğunu ve Los Angeles 2028 hedefiyle altyapı projelerinin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:08
Karadağ: Hedef Tokyo 2025 ve Los Angeles 2028'de Başarı

CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ'ın açıklamaları

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlardaki hedeflerinin yüksek olduğunu vurguladı. Karadağ, Uluslararası Edirne Maratonu dolayısıyla geldiği kentte Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Sporcularımız Tokyo'da 13-21 Eylül 2025'te düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na hazır. Şampiyonaya en üst seviyedeki atletlerimizle katılacağız."

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan okul sporları çalışmaları sayesinde altyapıdan çok sayıda gencin yetiştiğini belirten Karadağ, bu doğrultuda planlı ve hedef odaklı çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Sırıkla atlamada Ersu, üç adım atlamada Tuğba, 400 metre engellide de iki genç pırlantamız var. Onlarla madalya ve finaller için çarpışacağız."

Karadağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün olimpiyat hazırlıklarına önem verdiğini ve bu süreçleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde 14-30 Temmuz 2028'de düzenlenecek Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bakanlığımız ve federasyonumuzun katkılarıyla bu başarıya adım adım ulaşmak için tüm imkanlarımızı kullanmaktayız."

Olimpiyatlara yönelik planlamanın Dünya Şampiyonası sonrasında yoğunlaşacağını söyleyen Karadağ, altyapı yatırımlarına ve bilimsel destekli projelere değindi.

Bu yıl 2 milyon 200 bin öğrenciyi tarayarak 10-14 yaş arasından en başarılı ve en hızlı 80 sporcuyu seçtiklerini anlatan Karadağ, seçilen sporcuları yurt dışı yarışmalarla vizyonlarını geliştirmeye yönlendirdiklerini belirtti.

"Altyapıyla beraber bu çocukların genetik yapılarını da tarayıp bize iyi atlet olabilecek kişileri seçmeye çalışacağız. Bilimsel olarak ne yapılması gerekiyorsa o çocuklarla yapacağız."

Karadağ, başlatılan projelerin Dünya Atletizm Birliği ve Avrupa Atletizm Birliği tarafından desteklendiğini; bu kurumların maddi katkı, antrenör, bilgi ve bilimsel desteği sağlamaya başladığını söyledi. Bakanlıkla projeler tamamlandığında olimpiyatlarda meyvelerinin alınacağını vurguladı.

